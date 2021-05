Elecciones Sonora 2021: Presentará Ernesto Gándara propuestas en combate a la inseguridad durante debate

Porque perder el miedo es ganar tranquilidad, por eso en la Sonora Ganadora la reactivación en materia de seguridad comienza ahora, sentenció Ernesto el “Borrego” Gándara, quien participará este martes en el debate entre los Candidatos a Gobernador organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

El candidato de la alianza Va por Sonora expresó que los ciudadanos no merecen ser rehenes del miedo, es por eso, que quien aspire a gobernar la entidad debe tener propuestas claras y certeras, pero además mostrar la capacidad, no como quienes ya tuvieron oportunidad de reducir esos índices delictivos y no hicieron nada por el País.

En esta Sonora Ganadora la reactivación de la seguridad comienza ahora, perder el miedo es ganar tranquilidad”, manifestó el abanderado de la alianza Va por Sonora.

Dijo que en este segundo encuentro organizado por el órgano electoral se deberá medir la experiencia y capacidad de los aspirantes, debatiendo en el tema de seguridad pública publica, que es una de las mayores preocupaciones y exigencias que los ciudadanos le manifiestan en los diversos encuentros a lo largo del Estado.

“En este debate esta el tema de la seguridad; en este debate se debe de exponer lo que se propone hacer para solucionar de fondo la inseguridad en la que nos encontramos inmersos; en este debate podrás comparar quien ya ha demostrado con hechos su ineficiencia e incapacidad en este sentido tema”, puntualizó el “Borrego” Gándara.

Recordó que ya ha trabajado en la construcción de un proyecto que busca regresar la tranquilidad a los ciudadanos, en el que han trabajado expertos en el tema y ciudadanos con los que diariamente se reúne en los municipios que recorrido durante el proceso electoral.