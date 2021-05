Elecciones Sonora 2021: "Estamos más que nunca de pie y vamos por la Sonora Ganadora", Ernesto Gándara

“Un proyecto que suma, que adhiere y que vela por los sonorenses más vulnerables, especialmente en el tema de seguridad es el que encabezaré desde el Gobierno”, manifestó Ernesto “El Borrego” Gándara, durante su participación en el debate organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Aseguró que este segundo ejercicio democrático permitió acercarle a los sonorenses sus propuestas y proyectos, pero especialmente les permitió medir las capacidades de cada uno de los participantes, de quienes ya pudieron hacer algo en materia de seguridad y dejaron ir esa tarea.

Los temas que se abordaron durante el debate fueron “Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Política Migratoria”; “Seguridad Pública y Justicia”; “Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva de Género”, así como “Política, Gobierno y Cultura Democrática”, tópicos en los que el candidato aprovechó para exponer sus propuestas.

El tema que más golpea a las y los sonorenses es la seguridad y el evidente el fracaso de la Federación y el modelo que desde 2019 busca militarizar los municipios bajo el esquema de la Guardia Nacional que en nada halogrado reducir los índices delictivos en la entidad, afirmó.

Ante esto, “El Borrego” Gándara se comprometió a aportar un 50% más a las instituciones procuradoras de justicia del Estado, pues en la actualidad sólo tienen el 7% del presupuesto global; también se agilizarán las investigaciones y el acompañamiento a los colectivos de búsqueda; además se trabajará en la construcción de la policía que los sonorenses merecen con apoyo de expertos internacionales, estadounidenses e israelitas.

La situación de inseguridad es inadmisible, no podemos seguir viviendo así, hay que tomar el toro por los cuernos, la seguridad no se puede solucionar con conferencias, hay que tomar decisiones, y sobre todo no hay que abandonar el cargo cuando te asumiste en una responsabilidad”, sentenció.