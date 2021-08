Economía en Sonora: Aumenta la informalidad en comercio apunta Canacope

La informalidad en la que miles de comerciantes trabajan en el Estado, representa una competencia desleal para los locales establecidos que tienen que cubrir el pago de impuestos y las prestaciones de empleados, señaló Martín Zalazar Zazueta.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo en Pequeño (Canacope) en Hermosillo apuntó que desde el 2020 empezó a crecer el comercio informal en Sonora por la comodidad de no pagar impuestos ni servicios con precios comerciales.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Subrayó que al iniciar la pandemia un buen número de negocios, algunos de ellos afiliados a Canacope, empezaron a hacer sus ajustes y al ver que iban a sobrevivir, decidieron emigrar a la informalidad, donde la mayoría decidieron quedarse.

Esta situación nos pega a los que estamos establecidos legalmente porque son muchos los impuestos que hay que pagar”, comentó.

El paso a la informalidad, dijo, se dio al iniciar las ventas en línea de ropa, calzado, pasteles, e incluso muebles usados y nuevos, que al ver el impacto que tuvieron decidieron permanecer ahí aun cuando se decretó la apertura de los negocios que fueron considerados no esenciales.

“Los informales son los que no pagan ningún tipo de impuestos tanto del negocio como de sus trabajadores, no están registrados en el SAT ni en el Estado. Son los que trabajan con el público que no exige facturas”, comentó.