Durazo se reunió con Bours para conseguir un terreno en el cual instalar una planta solar en el Sur

SONORA.- El motivo que llevó al Gobernador Alfonso Durazo Montaño a reunirse con Eduardo Bours Castelo ayer durante su gira por Cajeme fue para solicitarle un terreno donde instalar una planta solar en el Sur del Estado.

El mandatario estatal, reveló en conferencia de prensa que en Plan Sonora de Energías Sostenibles contempla la instalación de más plantas solares como la de Puerto Peñasco y ocupa tierra para su instalación en Cajeme y Navojoa con el fin de lograr un desarrollo regional equilibrado.

Señaló que ha sido criticado por mantener comunicación con Grupo México, pero fue quien le ayudó a solucionar el problema de agua que registraba Hermosillo, por lo que sí lo hacen por la reunión con el ex Gobernador, asumirá el costo.

Cualquier comunicación que yo tenga la voy a hacer pensando en el interés de las y los sonorenses. No ando cascareando ni ando quedando bien, a veces hay costos a veces no, no importa los pago si obtengo de ahí un beneficio”, puntualizó.