Mañanera de AMLO: "Alfonso Durazo no tiene derecho a fallarle al pueblo de Sonora”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El gobernador Alfonso Durazo Montaño “no tiene derecho a fallar” al pueblo de Sonora, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia de prensa matutina el mandatario afirmó que en la pasada elección el “pueblo de Sonora dijo basta, ya dejó de ser manipulado”, luego de que los partidos Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otros partidos se unieran para ganarle a Durazo Montaño.

Me da mucho gusto la actitud del pueblo de Sonora, ahora la responsabilidad es de Alfonso: no tiene derecho a fallar, no puede fallarle al pueblo de Sonora”, dijo.