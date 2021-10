“Es una gran mentira”, dice Osorio Chong sobre señalamientos de Padrés; es “para tratar de hacerse víctima”

CIUDAD DE MÉXICO GH.- Los señalamientos del ex Gobernador Guillermo Padrés Elías de que en 2013 lo citó en las oficinas de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México para pedirle que cerrara el Acueducto Independencia o de lo contrario habría consecuencias, son falsos y para hacerse “la víctima”, sostuvo en entrevista con EL IMPARCIAL, Miguel Ángel Osorio Chong, senador y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República.

Es una gran mentira, no hubo ninguna ocasión de esa conversación que refiere, y ya me lo imagino de obediente aquel que se la pasaba retando al gobierno federal, señalando; la verdad es que nada que ver”, dijo en entrevista telefónica.

Guillermo Padrés acusó al ahora Senador de la República, y quien fue Secretario de Gobernación en la administración pasada, de hacerle llegar la orden del entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto de cerrar el Acueducto Independencia o de lo contrario atenerse a las consecuencias.

De acuerdo con el ex gobernador, Osorio Chong lo citó en las oficinas de Gobernación ubicadas en Bucareli y ahí lo amenazó, afirmó en una entrevista con Proyecto Puente, en donde aseguró que fue un preso político porque no cedió a los caprichos de Peña Nieto.

“Entiendo que son argucias y formas de conducirse para tratar de desviar la atención, para tratar de hacerse víctima; conmigo no va a funcionar porque no hubo tal y lo diré cuantas veces sea necesario: no tendrá un solo elemento para sostener eso”, aseguró el Senador.

Padrés Elías fue liberado el 2 de febrero de 2019 del Reclusorio Oriente al obtener su libertad provisional, luego de permanecer en prisión desde el 10 de noviembre de 2016 acusado de lavado de dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada.

“¿Alguna vez lo citó ahí en Bucareli?”, se le preguntó a Osorio Chong en entrevista.

“A ver seguramente sí. Yo era Secretario de Gobernación y veíamos temas de seguridad particularmente; sí, claro que sí, seguramente habré estado en alguna reunión, pero nunca, nunca hubo esa conversación y mucho menos esta indicación”, contestó.

A Guillermo Padrés “que se la crea a ver quién”, contesta Osorio Chong.

“¿Hay que creerle a él después de todo lo que mintió allá en Sonora?”, dice el Senador en entrevista con EL IMPARCIAL.

A Guillermo Padrés Elías “ni quien le crea”, después de mentirle a los sonorenses, afirmó Miguel Ángel Osorio Chong, senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en entrevista con El IMPARCIAL.

El Senador contestó así a los señalamientos que hizo Guillermo Padrés Elías en una entrevista con Proyecto Puente, en donde lo acusó de ser él quien le hizo llegar una orden del entonces presidente Enrique Peña Nieto: cerrar el Acueducto Independencia que abastece de agua a Hermosillo o atenerse a las consecuencias.

“Es una más de sus salidas y mentiras que no obedecen a ninguna circunstancia real que haya pasado; por supuesto que si lo hubiera hecho lo diría con todas sus letras, pero no hay tal, no hubo ninguna conversación, no hubo nada al respecto”, aseguró Osorio Chong.

El Senador reconoció en entrevista que seguramente alguna vez estuvo en alguna reunión con Guillermo Padrés para revisar temas de seguridad.

“A ver, todo lo que dijo Padrés es mentira: no existió esa conversación, no existió ningún tipo de comentario, no hubo ni siquiera ese tema en nuestras conversaciones. Lo único que hubo, estaba yo recordando, para el tema de seguridad, dar todo el apoyo como lo hicimos”, sostuvo.

Señalamientos de Padrés

Padrés Elías narró a Proyecto Puente una escena en la oficina de Osorio Chong en donde supuestamente le dijo: “pues si no vas hacer caso ya sabes lo que implica no hacerle caso al presidente de la República”.

“Fui un preso político de los corajes y del desmedido abuso de poder que hizo el (ex) Presidente Enrique Peña Nieto utilizando por supuesto a toda la estructura de su partido aquí y a Claudia Pavlovich, por eso estuve en prisión porque no cedí a sus caprichos”, afirmó Padrés Elías.

El ex gobernador narró que hasta se le adormecieron las manos cuando Osorio Chong le ordenó cerrar el Acueducto Independencia.

“Yo caí a prisión porque me le enfrenté, porque no cedí a las presiones del (ex) Presidente Enrique Peña Nieto”, aseguró.

Pero Osorio Chong fue contundente en entrevista: “son mentiras de él y mejor debemos de recordar porqué fue señalado y todo lo que salió en las acusaciones que hicieron respecto a su patrimonio y todo lo que trae consigo ese proceso. Absolutamente nada que ver los dichos, no hay sustento para ello, ¿en qué lo basa?”.

“Que se la crea a ver quién”

El Senador lanzó una pregunta a los sonorenses sobre las declaraciones que realizó Guillermo Padrés Elías.

“¿Hay que creerle a él después de todo lo que mintió allá en Sonora?¡Nombre! ¡Nada que ver!”, dijo.

“¿Por qué lo involucra a usted en específico?”, se le preguntó a Osorio Chong.

“Quisiera tener una respuesta. Quiero decirte que ni siquiera tuve una mala relación con él, pero pues asumo que está buscando alguna salida para justificar su circunstancia legal y de las acusaciones que le hicieron allá desde Sonora debido a su actuación como gobernador”, contestó.

Osorio Chong precisó que no tuvo conocimiento de que Peña Nieto le haya ordenado algo a Guillermo Padrés a través de otros funcionarios, luego de que el ex mandatario asegurara que fue a la cárcel como preso político por no ceder a los “caprichos” del entonces Presidente de la República.

“Nunca supe algo al respecto. Lo único que sé es que se le señaló por varios ilícitos, ¿preso político? No obedece a los señalamientos que se le hicieron. Es por lo que estuvo enfrentando legalmente, nada más hay que ver el tamaño de lo que se le señalaba; no creo que tenga posibilidad de sostenter”, afirmó.

El Senador adelantó que no tomará ninguna acción legal en contra del ex gobernador Padrés Elías por sus acusaciones.

“No, no vale la pena. No tiene ningún sentido. Que se la crea a ver quién, pero no hay forma que él tenga un solo elemento para poder seguir señalándome”, dijo.