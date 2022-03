Dos años de lucha en Sonora contra el Covid

A dos años de la pandemia, Sonora se encuentra por tercera ocasión en semáforo verde desde que inició la contingencia, cuenta con más del 83% de la población vacunada contra el virus y ha presentado 163 mil 395 casos de Covid-19 y 10 mil 042 defunciones.

Justamente hace 24 meses, a través de una conferencia de prensa de último momento, la Secretaría de Salud informó que el primer caso de Covid-19 había sido confirmado en un paciente de 72 años, residente de Hermosillo y derechohabiente del Issste.

Se trataba de Audomaro Pérez, músico del grupo Yndio, quien estuvo 10 días internado en el Hospital General del Estado, siendo para él, según describió, una experiencia inolvidable y que quedará marcada en la historia.

Me quedé sorprendido porque nunca pensé que fuera el primero ahora sí que estoy para la historia, contó a EL IMPARCIAL hace un año, me espanté, y a la vez dije: No me tengo que rendir, tengo que echarle todas las ganas. Y fue lo que hice.