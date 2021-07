Piden solucionar falta de medicinas para pacientes con cáncer: Fundaciones y asociaciones civiles de Sonora

HERMOSILLO.- Un llamado a las autoridades a que den claridad sobre lo que está sucediendo con el tema de los medicamentos y sobre todo que busquen solucionarlo, ya que hay muchas familias sufriendo por esta razón, hicieron Grupo Reto y la fundación “Almitas Unidas” de Sonora.

En el momento que un paciente con cáncer interrumpe su tratamiento oncológico, la afectación que pueda resultar a su salud física es grandísima, destacó Alma Irene Salazar Domínguez, quien también es sobreviviente de la enfermedad.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

No obstante, la afectación emocional que implica es aún peor, aseguró la presidenta de Grupo Reto, ya que detrás de cada paciente hay un grupo o red de apoyo a la que no quiere dejar, como hijos, esposos, padres, un trabajo o incluso una mascota, lo cual hace más intenso el miedo a no curarse.

DESESPERADOS

Alma Estrada Vega, presidenta de la fundación en apoyo a niños con cáncer “Almitas Unidas”, mencionó que de un padrón de 25 niños que apoyan regularmente en todo el Estado, todos han sufrido en más de una ocasión por falta de quimioterapias.

Esto ha hecho que los padres tengan que buscar la manera de pagar hasta 25 mil pesos por un medicamento, afirmó, lo cual ha causado desesperación e impotencia en muchos de ellos.