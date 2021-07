Cáncer en México: Falta de medicamentos afecta a niños de Sonora

SONORA.- Es el desabasto de quimioterapias y medicamentos para tratar el cáncer un problema que afecta tanto a niños como adultos en Sonora, en su salud física y mental, afirmaron líderes de fundaciones y asociaciones ciudadanas en el Estado.

No sólo los niños con cáncer sufren desabasto sino en general todos, y tampoco es solo en Sonora, nosotros tenemos Grupo Reto en 29 estados, los cuales estamos en una red y en todos lados es el mismo clamor, no hay medicamento para tratar esta terrible enfermedad, manifestó Alma Irene Salazar Domínguez, presidenta de la Fundación Grupo Reto.

A Grupo Reto pueden llegar hasta cinco personas diferentes todos los días pidiendo apoyo, porque no están completos los esquemas para aplicarles el tratamiento, no hay capecitabina, que es fundamental para los enfermos con cáncer de colón, no hay metrotexate, no hay medicamentos para cáncer de ovario, detalló.

Alma Estrada Vega, presidenta de la fundación en apoyo a niños con cáncer, Almitas Unidas, mencionó que de un padrón de 25 niños que apoyan regularmente en todo el Estado, todos han sufrido en más de una ocasión por falta de quimioterapias.

Esto ha hecho que los padres tengan que buscar la manera de pagar hasta 25 mil pesos por un medicamento, afirmó, lo cual ha causado desesperación e impotencia en muchos de ellos.

BLOQUEAN PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER ACCESO A AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO.- Padres de niños con cáncer bloquearon el principal acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en demanda de medicamentos oncológicos.

Cerca de 50 personas protestaron en la Avenida Capitán Carlos León, tanto de la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos A. C. como algunas provenientes de la Alcaldía Iztapalapa de la organización Trabajando por tu Salud.

Reprocharon que autoridades les prometieron en una reunión que tuvieron el pasado miércoles que llegarían los fármacos, sin embargo eso no ocurrió.