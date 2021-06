¿Hay escasez de medicinas para niños con cáncer?: Hugo López-Gatell lo revela en entrevista

CIUDAD DE MÉXICO.-El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reveló que la corrupción está detrás sobre las denuncias de falta de medicamentos para niños con cáncer en México.

En entrevista con los moneros para Chamuco TV, de la UNAM, Gatell mencionó que una red corrupta utiliza esta grave enfermedad para sacar partido.

"Tenemos documentado que grupos de ciertos partidos polícitos, el PRI y el PAN, donde tenemos ex funcionarios y funcionarias, legisladores de esos dos partidos, que participaron en el jugoso negocio de la corrupción del abasto de medicamentos en las administraciones pasadas y hubo una sorpresa... el sexenio de Fox, el sexenio de Calderón, el sexenio de Enrique Peña Nieto, y hoy están profundamente dolidos porque hemos cambiado la lógica de adquisición de medicamentos, y hemos abierto al mercado mundial, quitando monopolios y oligopolios locales donde ellos tenían una participación mayoritaria", comentó el doctor.

Agregó:

"Entonces agarraron de bandera algo que es socialmente muy sensible que es la niñez y el cáncer, que irremediablemente es una enfermedad que está asosicada con dolor humano y sufrimiento, entonces crearon esta fórmula de "los niños con cáncer que no tienen medicamento", es mentira de que no tienen medicamentos... cualquier ciudadano que requeire una constatación rápida se podría hacer esta pregunta: ¿por qué si los niños de México no tienen medicamento, por qué solo vemos a 20 personas haciendo manifestaciones, cerrando el aeropuerto?... son las mismas personas desde que empezó el sexenio, entonces ahí es donde ya uno empieza a darse cuenta que son grupos fomentados, fabricados... desconozco si están en una nómina o les dan otro tipo de prevendas, o los medicamentos, mismos que no han escaseado".

Hugo López-Gatell mencionó que en México "una sola compañía corrompió el sistema desde el sexenio de Felipe Calderón -que produce mediamentos, tiene servicios de distribución, tiene farmacias, tiene servicio de soluciones parenterales y nutrición, le hemos ido descubriendo una tras otra-".

"Se le han cerrado plantas, tiene una planta aquí en Miguel Ángel de Quevedo, que le fue cerrada, y después operaron sus circuitos de corrupción desde Cofepris y una ex directora les abrió la puerta, obviamente ella fue despedida y está en proceso de investigación, pero esos son los intereses perversos que están defendiendo".

Gatell se refirió a la farmacéutica Pisa, quien en el 2019, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), señaló que su metotrexato infantil inyectable (liofilizado), causó reacciones adversas a ocho menores con cáncer del Hospital del Niño Poblano.

El subsecretario afirmó que el mercado de medicamento en México tiene un valor de 100 mil millones de pesos al año.

"Es moralmente criminal (difundir mentiras). El abusar del estado de vulnerabilidad que tiene la sociedad para ganar atención y ganar adeptos a estas causas tan mezquinas como conservar privilegios, circuitos de corrupción que les han hecho inmensamente ricos, me parece una aberración rotunda, y lo malo es que es un fenómeno que una vez que se empiza a propagar y tiene tantos receptores en medios corporativos covnencionales... prácticamente estamos a expensas de romper ese círculo de desinformación con el uso como el de las conferencias matutinas del presidente o las vespertinas que también para eso se crearon".

Farmacéuticas cuestionan a AMLO por compras en el extranjero; anteriormente fueron acusadas de causar desabasto

La industria farmacéutica mexicana cuestionó el año pasado la decisión del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de comprar medicamentos al extranjero con el argumento de evitar la corrupción.

"Las dificultades de abasto observadas en algunos grupos de bienes terapéuticos que demandan los mexicanos, a través de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud (SNS), se deben a la falta de planeación y transparencia", afirmó un comunicado firmado por las asociaciones de la industria.

La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam) y la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) respondieron a los señalamientos del Gobierno.

La Secretaría de Salud (SSa) anunció en 2020 que preparaba la compra consolidada de medicamentos para el 2021 con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La dependencia informó de un presupuesto de 60 mil millones de pesos (unos 2 mil 660 millones de dólares) para la compra de medicinas para el próximo año.

Ante las denuncias del desabasto de medicamentos en instituciones públicas que ha afrontado su administración, en particular para cáncer y VIH, el presidente López Obrador responsabilizó a la corrupción de las empresas.

"Se nos ha dificultado porque era mucha la corrupción en la compra-venta de medicamentos, pero algo escandaoso, de miles de millones de pesos y los que se beneficiaban con la venta de medicamentos están molestos, hay hasta campañas en medios hablando de la escasez", dijo en rueda de prensa.

Sin embargo, la industria farmacéutica respondió que los problemas están en los procesos de adquisición de las entidades públicas en este último año y medio.

Como prueba, citó que para el abasto de 2020 solo hubo licitaciones públicas para 30 % de los requerimientos, mientras el 70 % restante adjudicó de forma directa.

"Las compras discrecionales en el extranjero no resolverán el problema del abasto y sí pueden provocar un grave daño a la industria farmacéutica establecida en México y la pérdida de la soberanía sanitaria", argumentaron las asociaciones.

Con 250 plantas y 600 mil empleos directos e indirectos, la industria afirmó producir con alta calidad y precios competitivos.

No obstante, indicó que los medicamentos y dispositivos tienen una fecha de caducidad que impide su almacenamiento, por lo que el Gobierno debe planear las compras.

"Para contar con ellos se precisan, con anticipación y meses de planeación, contratos que generen certeza de producción para preparar la disponibilidad que demanda la población mexicana", insistió la industria.

México es el octavo productor de insumos médicos a nivel mundial y el primero en Latinoamérica, según la Canifarma, que reporta una inversión anual promedio de 38 mil millones de pesos (mil 685 millones de dólares) en todas las especialidades del sector farmacéutico.

Farmacéuticas acusadas de causar desabasto en 2019 para presionar al gobierno

El año 2019 hubo desabasto de medicinas para el cáncer, específicamente en el medicamento metotrexato, que se usa para tratar el padecimiento en niños, según reveló Proceso.

Ante esto, la revista mediante un reportaje titulado: "La farmacéutica PISA detrás del desabasto de anticancerígenos", reveló que un grupo de laboratorios presionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para obtener condiciones preferenciales en la venta de este producto, incluso, indicaron, buscaron presionar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que liberara a estos laboratorios de revisiones y certificaciones sanitarias.

Varios directivos de laboratios pugnaron ante Salud, Hacienda y Cofepris por recuperar las líneas de producción de Laboratorios Pisa, la cual dice Proceso controlan prácticamente la mitad del suministro del medicamento al sector público.

La Cofepris reconoció que tras realizar verificaciones constató que los principales productores de metotrexato en México no contaban con el certificado vigente de buenas prácticas de fabricación, emitido por esta autoridad, motivo por el cual se suspendieron sus procesos de producción, siendo requeridos por la Cofepris a cumplir con las normas para evitar que produzcan medicamentos inseguros, ineficaces y de poca calidad, que pudiesen poner en riesgo la salud de las y los mexicanos que los consumen.

Destacó que para garantizar el abasto de medicamentos en México, esta Comisión estaba cumpliendo con todos los trámites de importación necesarios para, en su caso, adquirir en otros países medicamentos de calidad, seguridad y eficacia.

Y así fue, el Gobierno de México compró el medicamento metotrexato a Francia, e indicó que nunca se escatimarán recursos por la salud de los niños y de la población en general.

Las empresas que tenían suspendidos sus procesos de producción de metotrexato se encontraban Laboratorios PISA, que desde mayo de 2019 fue verificada en su planta ubicada en la alcaldía de Coyoacán, a partir de una denuncia en el Hospital del Niño Poblano, vinculada a reacciones adversas por el uso de metotrexato.

Como consecuencia de esta verificación, desde el 9 de mayo del 2019 quedó suspendida la línea de producción de metotrexato por incumplimiento de la normatividad que rige las buenas prácticas de fabricación, como se señaló.

Cofepris resaltó que durante cuatro meses PISA no presentó programa de corrección de las irregularidades y fue hasta el 11 de septiembre que la directora de Asuntos Regulatorios de Laboratorios PISA informó a Cofepris que habían iniciado la corrección de sus procesos y que, a partir del 7 de octubre de 2019, estarían en condiciones de recibir una nueva verificación para constatar la atención a las irregularidades observadas.

"De acuerdo con los principios del nuevo gobierno, la Cofepris combatirá sin distingos los riesgos sanitarios que pudieran estar presentes en los procesos de elaboración de medicamentos, alimentos, bebidas y todos aquellos productos que regula", enfatizó.

La Cofepris expresó a las familias de pacientes que requieren de este fármaco para su tratamiento que se ha cumplido con el marco jurídico para proteger la salud de los mexicanos y se han combatido los riesgos que pudieran presentarse en el uso de medicamentos que no cumplen con buenas prácticas de fabricación.

"Respecto de los padres de familia, que con todo derecho han solicitado autorización para la importación de metotrexato necesario en la atención de sus familiares, señalamos que serán atendidos en tiempo y forma. Asimismo, comunicamos que la invitación realizada por Cofepris tiene por objeto informarles debidamente sobre el falso riesgo de desabasto", apuntó.