Debilita inflación la canasta básica; amas de casa batallan para surtir la despensa familiar

HERMOSILLO, Sonora.- Poder alimentarse sanamente se ha convertido en todo un reto para las familias de Hermosillo, pues debido a la inflación cada vez es más difícil poder surtir la canasta básica, afirmaron amas de casa de la capital del Estado.

Todo ha subido... lo que es la harina, el huevo, la papa y la verdura”, comentó Lorena Payán, “en mi caso yo gasto aproximadamente mil 500 a la semana sólo en alimentos, y somos dos, mi esposo y yo. A la mejor suena mucho, pero no es nada, es para comprar lo básico, e incluso a veces me tengo que limitar de no llevar carne una semana, o no comprar el marisco o pescado”, añadió