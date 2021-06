Covid en Sonora: Especialistas invitan a la población a aplicarse la vacuna

SONORA.- Todas las vacunas son eficaces y las muertes que se presentaron en personas que habían recibido el esquema completo del biológico contra el Covid, no significa que no sean funcionales, coincidieron médicos especialistas.

Los médicos Alberto Monteverde Maldonado y Michell Martínez Bañuelos invitaron a la ciudadanía a vacunarse, sea de la marca que sea, pues todos biológicos protegen las personas, en un porcentaje mayor al 50%.

Monteverde Maldonado destacó que son raras las muertes, pero no imposible, y para Covid-19 es lo mismo.

Sabíamos que las vacunas tenían una eficacia muy alta, por arriba del 90%, algunas del 95%, pero ninguna alcanza el 100%, explicó.

Otro causa posible para que se den muertes por el virus, aun en personas vacunadas, es que no se haya respetado el tiempo adecuado de inmunización que se requiere para estar protegidos, señaló, el cual en casi todos los biológicos es de 21 días.

No hay que caer en pánico, las vacunas salvan vidas, también las de Covid-19, independientemente de cual sea, destacó por su parte la médica Martínez Bañuelos.

El problema es que hay que conocer la información completa de cada caso para sacar suposiciones, porque si sólo tenían una dosis, no estaban completamente protegidos, si se vacunaron y ya estaban contagiados, la vacuna no alcanzó a hacer efecto y si se vacunaron y no se cuidaron, aun cuando no había pasado 21 días, igual el riesgo seguía latente, explicó.

LO QUE SEÑALA LA AUTORIDAD

Cualquier biológico provee una protección elevada, pero no infalible contra una infección, afirma la Secretaría de Salud de Sonora, y una vacuna no necesariamente impide que la persona adquiera el contagio si se expone al virus o bacteria, e incluso que transmita la infección a otros.

La gente vacunada debe aún ser cuidadosa y aplicar las medidas de protección sanitaria. Personas con sistema inmune débil por enfermedades subyacentes o factores biológicos, pueden no estar totalmente protegidos por la vacuna, destacó.

El diseño de las vacunas contra Covid-19 tienen el propósito básico de evitar que la persona se enferme con severidad o muera, continuó, la eficacia en tales casos es de 93-94%, pero aún es posible que se infecte.

Si te infectas aún después de vacunado, es muy probable que tengas una enfermedad leve, añadió, pero algunas personas con padecimientos subyacentes o mayores de 60 años, con sistemas inmunes débiles, pueden infectarse.