Covid 19 en Sonora: Puede operarse de manera habitual con semáforo epidemiológico en verde

“La operación de actividades económicas y sociales se llevarán a cabo de manera habitual y el modelo educativo funcionará bajo la nueva normalidad de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Educación”, así establece el Gobierno federal cómo se operará el semáforo epidemiológico del Covid-19 en verde.

Sobre el uso del cubrebocas, la Secretaría de Salud federal lo recomienda en espacios públicos cerrados y obligatorio en el transporte público.

El presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en Hermosillo, Ario Bojórquez Egurrola, llama a sus agremiados y a los mismos clientes a cumplir con los protocolos sanitarios.

Que vaya nomás uno o dos miembros de la familia: Mamá e hijo, papá y mamá, pero no vaya toda la familia para no saturar los centros comerciales, no utilizarlos como paseo”, enfatizó.