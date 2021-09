Covid-19: Alertan por posible cuarta ola de contagios en Sonora

HERMOSILLO.- A pesar de que la tercera ola de Covid-19 en Sonora va en descenso, el Estado podría volver a sufrir una cuarta ola de contagios durante este 2021, debido al cambio de estación y las fiestas de fin de año, advirtieron expertos en salud de Hermosillo.

"La tercera ola tiene ya quince días que empezó a disminuir, tarda en reflejarse en las cifras oficiales, pero en los hospitales, la consulta y la atención médica a distancia mía y de varios colegas, si ya hay una disminución de al menos un 70% comparado a semanas anteriores”, expuso el médico inmunólogo Alberto Monteverde Maldonado.

Va a ser a finales de octubre, o noviembre cuando empecemos a ver nuevamente un repunte de casos, ya que el Covid-19 es un virus estacionario, y con la disminución de temperaturas y las aglomeraciones del día de muertos, navidad y año nuevo seguramente vamos a tener un importante aumento de casos”, agregó.

NUEVA OLA PODRÍA AFECTAR TODAVIA MÁS QUE LA TERCERA A LOS MENORES

Esta nueva ola podría afectar especialmente a los menores de edad, ya que es el grupo de edad más vulnerable por no estar vacunado, por ello la importancia de que las autoridades comiencen a buscar proteger a los niños, especialmente aquellos que se encuentran en la adolescencia.

El grupo de edad que aún se encuentra sin protección son los niños, lo que significa que vamos a seguir viendo cada vez más casos en menores de edad, algunos de ellos graves, algunos otros podrán fallecer, por eso la importancia de buscar la vacuna también para ellos”, dijo.

“Con uno solo que salváramos por la vacuna ya habría la pena vacunar a los niños de 12 años en adelante, siempre y cuando sea de forma gratuita y no obligatoria, así será cada padre quien decida si quiere vacunar a sus hijos, o no hacerlo, y los riesgos que implique cada opción”, puntualizó.

El infectólogo Alan Humberto Soto Gaxiola recordó que los niños, aunque han demostrado ser más fuertes ante el virus que los adultos, no dejan de ser susceptibles a la enfermedad, sobre todo si tienen comorbilidades agregadas como enfermedades crónicas degenerativas, sobrepeso, diabetes, cáncer o parálisis cerebral.

“Los niños tal vez no tengan una tasa de complicación tan alta como los adultos, pueden enfermarse, pueden fallecer, y si a eso le agregamos que es la población que está desprotegida en estos momentos, son en estos momentos los que corren mayor riesgo, por eso hay que cuidarlos”, solicitó.

El médico recordó que el Covid-19 aún no se acaba, por eso la importancia de vacunarse cuando sea posible, y no dejar las medidas de prevención, sobre todo porque los pacientes que han sido hospitalizados en esta tercera ola, en su mayoría fue porque no se quisieron vacunar cuando tuvieron la oportunidad.