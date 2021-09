Tercera Ola: Especialistas prevén contagios a la baja en Sonora a pesar de que ayer se rebasaron los 100 mil casos de Covid

Sonora superó los 100 mil casos de Covid-19 ayer, al acumular un total de 100 mil 149 contagios desde que inició la contingencia, número que los médicos señalan como esperado, que va a la baja y además, lejano de ser el fin de la pandemia en la entidad.

“Hay que recordar que las personas se contagian día con día, hay algunos que desarrollan la enfermedad y otros no, entonces esa cifra acumulada de 100 mil no significa que todos estuvieron hospitalizados, de gravedad, o que el fin de la pandemia está cerca. El número no tiene relevancia”, expuso el médico inmunólogo Alberto Monteverde Maldonado.

Hay que recordar que el Covid-19 es una enfermedad que llegó para quedarse, entonces el número de infectados se acumulará y con el transcurso de los años podrán ser millones los que se contagien, pero habrá un momento que dejemos de contar porque no tiene relevancia”, agregó.

El médico destacó que incluso es probable que la cifra real sea mucho mayor de lo que registran las autoridades, sobre todo porque al principio de la pandemia era imposible hacer pruebas a todas las personas que se infectaban.

Como él, el infectólogo Alan Humberto Soto Gaxiola concordó en que el número de casos está lejano de la realidad, ya que es imposible conocer la totalidad de contagios que se da en algún sitio o sector, incluso, considera que las cifras podrían superar los 800 mil casos, pero no han sido contabilizados.

LOS 5 MUNICIPIOS CON MÁS CASOS

Hermosillo encabeza en Sonora la ciudad con más casos.

MUNICIPIO / CASOS

Hermosillo / 43,487

/ 43,487 Cajeme / 17,030

Nogales / 5,499

Guaymas / 5,131

Navojoa / 4,748

Fuente. Secretaría de Salud de Sonora