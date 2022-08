Corre agua por cauce del río Mayo y atrae a visitantes

NAVOJOA.- Personas de las distintas colonias de la ciudad e incluso de municipios aledaños, viajan en carro, bicicleta o caminando para ver cómo corre el agua por los márgenes del río Mayo que lucen verdes, algo que no se veía desde hace una década, coincidieron ciudadanos.

Juan Valenzuela, residente de la colonia Paso del Desnivel de esta ciudad, ayer fue a los márgenes del río Mayo con su atarraya e intentó pescar algo, actividad que no hacía en años.

Me dijeron que ya había agua y me vine a pescar”, mencionó, “está muy bonito, hace como diez años que no se miraba así el río”.