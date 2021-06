Coronavirus y economía en Sonora: Ruegan adultos mayores que los dejen volver a laborar en supermercados

HERMOSILLO.- Los adultos mayores ruegan a los gerentes de los supermercados que les permitan regresar a trabajar como empacadores y les piden que dejen de discriminarlos, pues ya están vacunados contra el Covid-19.

El presidente de Abuelos Trabajando por Sonora, Virgilio Arteaga González, resaltó que todos los adultos mayores que trabajan como empacadores en los supermercados ya fueron vacunados contra el virus y aún así continúan las medidas sanitarias para evitar cualquier riesgo de contagio.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Indicó que desde el inicio de la pandemia la situación económica de los adheridos a su organización ha sido crítica, pues no todos son pensionados y los que cuentan con una pensión no les alcanza para pagar los servicios de sus hogares y comprar alimentos.

No te dan información, no te dicen nada y el Inapam (Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores) Hermosillo que era el que supervisaba este programa está cerrado desde que inició la pandemia, no tenemos a dónde recurrir, comenta Virgilio Arteaga.

La situación ha sido muy crítica, nos han estado ayudando los familiares. Nosotros necesitamos volver a trabajar, es una situación muy discriminatoria porque a los jóvenes que están trabajando sí les dan guantes, mascarillas para cuidarse, comentó.

Una persona de la tercera edad, dijo, tiene el mismo riesgo que los que acomodan, cobran y las demás actividades que realizan aquellos que tienen menos de 59 años de edad, y la mayoría no tiene el esquema completo de vacunación.

No nos han dicho cuándo vamos a regresar, se supone que están analizándolo, pero no ha habido información. Nosotros también seguiríamos las medidas como los que están trabajando en los supermercados, pedimos que no nos discriminen, insistió.

Luego de recibir la segunda vacuna, indicó, algunos abuelos regresaron a trabajar, sin embargo algunas empresas decidieron suspender su actividad nuevamente sin darles mayor explicación.