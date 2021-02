Adultos mayores dan el “extra” durante crisis por la pandemia

CIUDAD OBREGÓN.- Por la pandemia miles personas se han enfrentado a una de las crisis económicas más fuertes de sus vidas y el caso de los adultos mayores no es la excepción: Muchos tuvieron que salir a trabajar o pedir caridad para subsistir.

Según el registro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al último censo poblacional realizado en 2020, en el municipio de Cajeme habitan 40 mil 477 personas mayores de 65 años.

De ese total, 10 mil 364 son los que se mantienen activos económicamente: 3 mil 345 (32.3%) son mujeres y 7 mil 19 (67.7%) son hombres.

Don Ezequiel Espinoza Ríos, de 74 años de edad, es una de las personas que siguen activas y sale de su vivienda en la colonia Las Haciendas todos los días a las 07:00 horas rumbo al Centro a buscar el sustento.

Comentó que aunque recibe apoyo del Gobierno Federal, le es insuficiente y su situación lo orilló a pedir caridad a las personas.

“Ahorita todo está muy caro... yo vivo prácticamente solo y no me alcanza, le batallo, por eso lo poco o mucho que saco viniendo al Centro me sirve de mucho; los recibos llegaron altos y la comida cada día sube más”, resaltó.

Aun cuando quisiera desempeñar otra actividad para ganar dinero, dijo, está ma de una pierna y usa bastón, lo que le impide muchas cosas.

Desde hace años que “le batalla”, señaló, pero con la pandemia se su situación se ha visto mucho más difícil.

USA EL INGENIO



Al otro extremo de la ciudad, en la colonia Urbi Villa, Salvador Velderrain, de 72 años de edad, se quedó sin empleo por la pandemia, porque el supermercado donde trabajaba como empacador los “descansó”.

A raíz de eso tuvo que ingeniárselas y buscar la manera de continuar llevando sustento a su hogar; así que comenzó a vender plantas.

Don “Chava” compartió que desde hace poco más de seis meses todos los días se instala durante la tarde por

fuera de su domicilio, y que aunque comenzó con pocas especies, hoy en día cuenta con amplia variedad.

“Ahorita está difícil, muchas personas están batallan do. Yo duré algunos meses sin trabajar y pues el dinero comenzó a hacer falta, por eso tuve que buscar la manera de conseguirlo”, manifestó.

Esta actividad le ha permitido sentirse útil, subrayó, a la vez continuar manteniendo su hogar.

HAY MUCHOS TRABAJANDO

Manuel Montaño, dirigente de la Asociación de Comerciantes en Pequeño del Municipio de Cajeme, explicó que el 30% de los ambulantes del primer cuadro de la ciudad son adultos mayores.

De los poco más de 80 agremiados a esa asociación, puntualizó, alrededor de 24 son personas de más de 60 años.

Comentó que al principio de la pandemia todos dejaron de laborar, pero conforme pasaron los meses y la crisis se fue agravando, este sector poblacional tuvo que volver a las calles para asegurar el sustento diario.

“Un número considerable de ambulantes del Centro son adultos mayores; el año pasado obviamente nadie trabajó y desde hace unos meses muchos están volviendo a las calles, combinando el trabajo con sus hijos... unos días van ellos, otros los hijos, para no arriesgarse tanto”, opinó.

Lamentó que tengan que exponerse a un posible contagio en las calles, pero entiende que la necesidad es mucha en estos momentos.

BUSCAN APOYARLOS

Santiago López Meza, director de DIF Cajeme, informó que desde que comenzó la pandemia se han mantenido recorridos en las colonias identificadas como vulnerables apoyando a las familias, principalmente a los adultos

mayores.

“Sabemos que ahorita está una situación complicada, tanto la pandemia como la situación económica, por eso estamos haciendo todo lo posible por ayudarlos; en los apoyos de la dependencia son prioridad los adultos mayores”, indicó.

Están consientes que hay muchas personas de ese sector poblacional que pese al riesgo continúan trabajando,

dijo, por eso a los que detectan los canalizan a programas de ayuda, para que pueda quedarse en casa y cuidar

su salud.

Aun con los apoyos, hay muchos adultos mayores que siguen saliendo a trabajar porque no están acostumbrados a permanecer sin actividad, agrego.