Coparmex: “La aplicación de la ley no se consulta”

SONORA.- La consulta ciudadana que se realizará el 1 de agosto para tomar medidas respecto a las acciones de actores políticos de México en años pasados es una herramienta que tiene la ciudadanía para participar de manera activa en la democracia, opinó Kurt Gerhard López Portillo.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sonora Norte subrayó que es mandato constitucional que los delitos sean investigados y sancionados por las autoridades correspondientes, sin la necesidad de realizar una consulta pública.

La consulta popular que realizará el Instituto Nacional Electoral (INE), consideró, no es necesaria porque la investigación de los delitos es constitucional de la ley, es decir no requiere de este tipo de procesos.

El costo de la consulta, la cual es de 528 millones de pesos, según el INE, pudieran utilizarse en temas que son prioritarios para la salud y la seguridad pública. Una herramienta tan valiosa en la que se escucha a la sociedad no debería utilizarse con fines políticos”, resaltó.

López Portillo agregó que es decisión de cada ciudadano o ciudadana de participar o no en dicha consulta a celebrarse el próximo sábado 1 de agosto en los diferentes estados de la República Mexicana.

La aplicación de la ley no se consulta. Estaremos atentos pues es la voz de la ciudadanía la que va a calificar si esta consulta tiene trascendencia o no, y está en manos de la ciudadanía acudir a votar o no hacerlo".