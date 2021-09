Contratarán 400 trabajadores de salud para nuevo Hospital de Especialidades de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- El nuevo Hospital de Especialidades de Hermosillo quedará equipado al 100% y se contratarán 400 trabajadores de la salud para tener un total de mil 500 personas como personal médico y de enfermería, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la supervisión de la obra el mandatario precisó que el hospital requiere de mil 500 trabajadores de la salud y que actualmente hay alrededor de mil 100.

“El director del hospital nos explicaba que se tiene alrededor de mil 100 trabajadores de la salud, pero se requieren como mil 500, hay que contratar 400 trabajadores de la salud para estar completos. Yo hago el compromiso que se va a equipar al 100%, no va faltar equipamiento, no van a faltar los médicos”, aseguró.

El Presidente se congratuló de que el nosocomio además de dar atención será un centro de enseñanza.

Vamos a estar pendientes para que el hospital termine de convertirse en un hospital de especialidades con todo el equipamiento, ya está adquirido”, indicó.

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano agradeció al Presidente del País su apoyo durante su gestión y por cumplir con los sonorenses.

“Siempre me decían, Presidente, ‘No, no vas a terminar el hospital, no, no te van a ayudar, no, es una obra demasiado grande’, y yo sabía y confié en que usted nos iba a apoyar. Muchas gracias de nuevo, Presidente porque siempre cumple con los sonorenses”, comentó.

ES UNA REALIDAD

Datos del nuevo Hospital General del Estado de Sonora, inaugurado ayer.

INVERSIÓN DEL INSABI: 2 mil 254 mdp

HOSPITAL ESCUELA:

181 RESIDENTES DE ESPECIALIDAD

110 MÉDICOS INTERNOS DE PREGRADO

ESPECIALIDADES: