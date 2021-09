AMLO supervisa construcción del Hospital General del Estado de Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Con el juramento Yaqui, la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, cerró su mensaje en el evento de la Supervisión de Obra del Hospital General.



La titular del Ejecutivo Estatal agradeció al presidente, Andrés Manuel López Obrador, por apoyar a Sonora y lograr que esta obra pudiera ser una realidad.



También agradeció a todo el personal de Salud que dio la batalla durante la pandemia, la cual, dijo, aún no ha terminado.



"Muchas gracias porque siempre estuvo con los sonorenses muchísimas gracias", expresó al Presidente.

Recordó cómo hace seis años tomó protesta como Gobernadora del Estado y repitió el juramento Yaqui.

Te puede interesar: Obra de Hospital General del Estado se encuentra en 99%, pero necesita equipamiento: Bienestar Sonora



"Para ti no habrá Sol, para ti no habrá muerte, para ti no habrá dolor, no habrá calor, ni sed, ni hambre, ni lluvia ni aire, nada te causará temor. "Todo ha terminado para ti, excepto una cosa, hacer tu trabajo".



"En el puesto que has sido asignado, ahí te quedarás para hacer tu trabajo", expresó.