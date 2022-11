Congreso del estado cumple 24 horas tomado por la asociación nacional de Estancias Infantiles Sonora y Grupo Covafam

El Congreso del Estado cumplió hoy más de 24 horas tomado, por la asociación nacional de Estancias Infantiles Sonora, y Grupo Covafam, quienes exigen el presupuesto y aprobación para un Plan Integral de Educación Inicial en la entidad.

Guadalupe Lizeth Villalobos López, presidenta de ambas asociaciones, explicó que su manifestación es pacífica, pero determinante a seguir, si no se realizan los ajustes necesarios al presupuesto 2023, para que las Estancias Infantiles sean contempladas, y además se reasigne el presupuesto que se les debe del 2021 y 2022.

Compartió además que durante la madrugada de hoy, fueron violentadas por parte del personal de seguridad de algunos de los diputados, quienes estaban determinantes a entrar, haciendo uso incluso de la violencia física.

"El personal de seguridad muy agresivo, venían con armas de fuego, e hicieron a un lado a las personas que estaban en los accesos de estacionamiento para poner vallas, tenemos evidencia de todo, también del personal que las traía, donde se puede constatar que son personal de los legisladores!", agregó.

Villalobos López pidió tanto al Legislativo como Ejecutivo Estatal que se humanicen con los padres de familia, que a diario sufren con no tener un lugar seguro para poder dejar a sus hijos e irse a trabajar, para el sustento de sus familias.

Resaltó que en Sonora, de 120 estancias infantiles que había antes de la pandemia, hoy solo quedan 72, y eso también ha afectado a las y los trabajadores de las estancias, que muchos tenían años laborando en estos lugares, y de un momento a otro se quedaron sin fuente de empleo.

Te puede interesar: Asociación Nacional de Estancias toma las puertas del Congreso del Estado por falta de un Sistema Integral de Educación Inicial.

"Les queremos decir que esto no es un capricho; el otro Estado que está en la misma acción es Michoacán, ellos amanecieron también con el Congreso tomado por la misma razón que vivimos en el Estado de Sonora.

No nos vamos a quitar de aquí hasta no ver soluciones, porque ellos ya conocen la propuesta, y tenemos años solicitándola en el Congreso; ellos saben que no se ha ejercido el presupuesto, también lo sabe el ejecutivo estatal, todos tienen conocimiento de esta realidad y no es posible que se permita estas violaciones", determinó.