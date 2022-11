Asociación Nacional de Estancias toma las puertas del Congreso del Estado por falta de un Sistema Integral de Educación Inicial

HERMOSILLO, Sonora.- Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades del ejecutivo y legislativo estatal, en la aprobación de un Sistema Integral de Educación Inicial, la Asociación Nacional de Estancias Infantiles en Sonora decidió tomar las puertas del Congreso del Estado.

Lizeth Villalobos López, presidenta de la agrupación, explicó que esta propuesta ya la han solicitado desde el 2019, e incluso la Secretaría de Educación Pública ya aprobó su implementación desde el 2020.

Aun así, en Sonora no les han brindado una respuesta clara a sus solicitudes, ni por parte del Gobierno del Estado, ni en el Congreso Estatal, donde se hizo la entrega de más de 14 mil firmas, de padres y ciudadanos, pidiendo educacional para la primera infancia.

La primera demanda que hacemos es que se cree el Instituto Estatal de Educación Inicial y se le asigne el presupuesto que necesita; queremos que se haga la resignación presupuestar de 4 millones de pesos que se deben del 2022 y 2021, y que se nos asigne al presupuesto 2023, donde las estancias infantiles no fueron tomadas en cuenta", expresó.

"Ya no queremos que nos digan que es responsabilidad de Hacienda, del Congreso, y solo se pasen la boleta, queremos resultados, porque el mismo Gobernador dijo en campaña que la educación inicial era su prioridad, y ahorita eso no se ve, no vemos iniciativa de su parte", agregó.

La docente aseguró que no permitirá el ingreso de ningún diputado al pleno, hasta que no haya una solución definitiva a sus peticiones.

LLEVA TIEMPO: PRESIDENTA DEL CONGRESO

Al respecto, la diputada Diana Karina Barrera, presidenta del Congreso, comentó que la iniciativa de Estancias Infantiles en Sonora es un hecho, pues se aprobó en el Legislativo Federal, pero su implementación toma tiempo.

Te puede interesar: Reciben en urgencias de hospitales de Sonora a más pacientes con neumonía: Médico.

"El tema está ahorita en Comisión, yo les pedía a ellas que esperaran al jueves, para que se tocará el tema en la Comisión de Educación, y llegar a un acuerdo, pero no quisieron.

Lograrlo no es algo complicado, se puede hacer y se va a hacer, porque ya el Congreso a nivel federal ya lo aprobó, hay que aprobarlo aquí y que se vaya a otros pasos para su implementación, pero es una cuestión de tiempo", señaló.

La legisladora agregó que esta es la primera vez, en su experiencia como diputada, que alguien cierra las puertas del Congreso, lo que podría retratar el inicio de sesión legislativa que estaba programada para hoy