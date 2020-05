Complica pandemia panorama a Selenis

HERMOSILLO, Sonora.- Los días han sido difíciles, pero el lanzador dominicano Josué Selenis no pierde la esperanza de que la pandemia del Covid-19 acabe pronto y volver a jugar pelota amateur en Hermosillo, ciudad que lo ha acogido desde hace varios años.

El lanzador que ha construido una buena reputación en los circuitos locales admitió que no pensó que esto iba a durar tanto tiempo, por lo que el subsistir se ha vuelto algo complicado, pero ha podido salir adelante.

“Yo la verdad pensaba que iba a ser un mes lo de la suspensión de todo, pero se ha alargado más, y nadie esperaba la llegada de la pandemia y menos que se fuera a extender así, pero creo que se está haciendo bien en mantener el distanciamiento social”, comentó.

Así como muchos jugadores amateurs, Josué recibe apoyos económicos por parte de los directivos de los equipos para los que juega, y sin esos apoyos ha sido difícil llevar la cuarentena, pero tiene la esperanza de que esto pase rápido.

“En lo personal a mi me ha golpeado fuerte, esto es lo que yo sé hacer, el jugar beisbol, hay muchas ligas en las que yo juego y dueños de equipos y manejadores me conocen y ahorita no hay nada que se pueda hacer, no podemos jugar por la

pandemia.



“No puede haber juegos y no hay temporada, me ha golpeado la falta de beisbol. Hasta ahora mismo hay manejadores que me han ayudado a tener ingresos y agradezco a la Liga Kino, que entré a trabajar ahí, y al dueño de Exploraciones Mineras, Genaro Urías”, indicó.

Reconoció la importancia de acatar todas las medidas que las autoridades nos recomiendan, ya que sabe que la única manera en que todo esto pueda acabar pronto es solamente quedándose en casa y respetando cosas como la sana distancia y el confinamiento.





ES BUENO SABER...



Josué Selenis ha jugado en diversos circuitos en Hermosillo con Exploraciones Mineras y en otras ligas, como la del Río Sonora o la Suprema del Sur de Sonora.