Claudio X. González y otros personajes difunden en Twitter decision de Ricardo Bours de apoyar a Ernesto Gándara

CIUDAD DE MÉXICO.-Varias personas volvieron tendencia en Twitter el nombre de Ricardo Bours, luego de que dejó la candidatura al gobierno de Sonora para apoyar a Ernesto Gándara del PRI-PAN-PRD.

El empresario Claudio X. González, señalado como creador de la alianza Va por México, dijo:

"Ricardo Bours, candidato de MC, se une a proyecto de Ernesto Gándara en Sonora".

Por su parte, el ex presidente Felipe Calderón felicitó a Bours por su decisión.

"¡Muy bien! Muy valiente, patriótica decisión de Ricardo Bours, candidato de MC de sumarse a @EGandaraC. Ojalá en todo el país quien vaya más atrás sume al candidato que pueda derrotar a @PartidoMorenaMx (siempre que sea presentable)".

Entretanto, el ex consejero presidente del ex Instituto Federal Electora, Luis Carlos Ugalde señaló en Twitter:

"Magnífica noticia para Sonora: Ricardo Bours se une a @EGandaraC. Sería ofensivo que @AlfonsoDurazo fuera gobernador después de su pésimo e irresponsable desempeño como secretario de Seguridad".

Esta tarde, Bors dijo que deja la candidatura para ser un factor de unidad alrededor de la candidatura de Ernesto Gándara.

"Sonora y los sonorenses han sido muy generosos conmigo, con mi familia y con todo proyecto que de manera personal o en equipo he emprendido, ahora me toca ser generoso con Sonora. Es por ello que, para que Sonora gane, he decidido ser un factor de unidad alrededor de la candidatura de Ernesto Gándara Camou. Aclaro que esto no es una declinación. Es un acuerdo de unidad en el que ambos hemos convenido para que Sonora, en unidad, recupere la seguridad y la prosperidad que las y los sonorenses se merecen", comentó.

Decisión de Ricardo Bours sobre candidatura es desconocida por Movimiento Ciudadano

El partido Movimiento Ciudadano a nivel nacional desconoció esta tarde la decisión que tomó Ricardo Bours Castelo, candidato a la gubernatura de Sonora, de dejar la contienda para unirse a Ernesto Gándara Camou, aspirante al mismo cargo por la alianza Va por Sonora.

"La decisión de Ricardo Bours de apoyar la candidatura de otro candidato, es una decisión personal que no compartimos ni apoyamos", destacó en un comunicado que aparece en la página de Internet del partido.

Movimiento Ciudadano, señala, seguirá en la contienda como "una señal de respeto a las y los ciudadanos que han confiado en ellos".

"El día de mañana (martes), la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano dará una rueda de prensa en la ciudad de Hermosillo para informar a detalle sobre las personas que seguirán dando la batalla por Sonora", adelantó.