Decisión de Ricardo Bours sobre candidatura es desconocida por Movimiento Ciudadano

HERMOSILLO, Sonora.-El partido Movimiento Ciudadano a nivel nacional desconoció esta tarde la decisión que tomó Ricardo Bours Castelo, candidato a la gubernatura de Sonora, de dejar la contienda para unirse a Ernesto Gándara Camou, aspirante al mismo cargo por la alianza Va por Sonora.

"La decisión de Ricardo Bours de apoyar la candidatura de otro candidato, es una decisión personal que no compartimos ni apoyamos", destacó en un comunicado que aparece en la página de Internet del partido.

Movimiento Ciudadano, señala, seguirá en la contienda como "una señal de respeto a las y los ciudadanos que han confiado en ellos".

"El día de mañana (martes), la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano dará una rueda de prensa en la ciudad de Hermosillo para informar a detalle sobre las personas que seguirán dando la batalla por Sonora", adelantó.

Bours se suma como "factor" de Gándara

Ricardo Bours anunció que deja la candidatura para ser un factor de unidad alrededor de la candidatura de Ernesto Gándara.

A través de su cuenta de Twitter Ricardo Bours publicó: "Sonora y los sonorenses han sido muy generosos conmigo, con mi familia y con todo proyecto que de manera personal o en equipo he emprendido, ahora me toca ser generoso con Sonora. Es por ello que, para que Sonora gane, he decidido ser un factor de unidad alrededor de la candidatura de Ernesto Gándara Camou. Aclaro que esto no es una declinación.

Es un acuerdo de unidad en el que ambos hemos convenido para que Sonora, en unidad, recupere la seguridad y la prosperidad que las y los sonorenses se merecen". Por su parte Movimiento Ciudadano aseguró que no va con ninguna alianza y aje la decisión es personal y el partido seguirá en la contienda.

En el comunicado indicó que decidió ser candidato para dar un mejor rumbo al estado, pero ante la situación de inseguridad que vive Sonora y Cajeme, sobre todo después del asesinato de Abel Murrieta, indicó que no fue un hecho aislado, sino un grave problema que vive el País.