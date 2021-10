Caí a prisión porque me le enfrenté y no cedí a las presiones de Enrique Peña Nieto: Guillermo Padrés Elías

HERMOSILLO.-El exgobernador Guillermo Padrés Elías reveló por primera vez en público que el no ceder a los caprichos del expresidente Enrique Peña Nieto de cerrar el Acueducto Independencia le cambió la vida personal y política en su administración.

El exmandatario estatal en entrevista con Luis Alberto Medina, en Proyecto Puente, aseveró que en el segundo semestre de 2013 el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong le pidió que cerrara el Acueducto Independencia y tras responder que no lo haría, le advirtió.

Yo caí a prisión porque me le enfrenté, porque no cedí a las presiones del (ex) Presidente Enrique Peña Nieto, porque no estuve de acuerdo con sus políticas públicas, no esrtuve de acuerdo en que el quisiera manipular tanto al Estado de Sonora como a nuestro Gobierno y me le enfrenté y me costó muy caro”.