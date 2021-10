Mañanera de AMLO: López Obrador niega intervención en liberación de Guillermo Padrés; “aquí no se protege a nadie, no somos tapadera”

CIUDAD DE MÉXICO.- En Sonora no habrá impunidad y que no se protegerá a nadie, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.

Eso respondió el Presidente luego de ser cuestionado sobre la decisión de que el ex gobernador Guillermo Padrés Elías siguiera su proceso en libertad y la incorporación en el gobierno de Alfonso Durazo Montaño de ex funcionarios que trabajaron en la administración padrecista.

Quienes han sido mencionados van a saber que no hay impunidad. Aquí no se protege a nadie, no somos tapadera”, contestó el mandatario.