Buscará Alfonso Durazo estabilización de las finanzas del Gobierno del Estado

La estabilización de las finanzas del Gobierno del Estado será imprescindible para formalizar los proyectos que ha anunciado y por ello se crearon tres grupos enfocados en disminuir y redirigir el gasto, informó Alfonso Durazo Montaño.

El Gobernador electo de Sonora, en compañía de Omar del Valle Colosio, coordinador del proceso de entrega-recepción, anunció que lo ahorrado se destinará a los programas y proyectos anunciados en campaña.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Este grupo de estabilización tendrá tres vertientes, el primero que buscará las opciones de ahorro en el ejercicio del gasto, dónde podemos reducir gastos sin afectar los derechos de los trabajadores de base. Otro grupo busca las formas de optimizar los ingresos del estado y el otro sobre la reorientación del gasto”, señaló.

El primer grupo tiene el reto de generar ahorros por al menos 4 mil 500 millones de pesos anuales que se destinarán a financiar programas prioritarios, sociales y de infraestructura y mencionó que otra parte vendrá de tramos carreteros concesionados a particulares.

Además recalcó que no se crearían nuevos impuestos y buscará disminuir, en la medida de lo posible la deuda pública.

Si no estabilizamos las finanzas el Gobierno no tendrá la solvencia imprescindible para formalizar los proyectos que hemos prometido en campaña”, expresó.

SOBRE MAGDALENA

Sobre los hechos ocurridos en Magdalena hace unos días, mencionó que solicitó al Gobierno del Estado y a la Fiscalía del Estado que se le mantuviera al tanto, pero se avocará en ello cuando sea su momento.

“Estoy al tanto de los acontecimientos de violencia, no es en este momento mi responsabilidad, pero lo será y me aplicaré, no es un tema fácil, pero tiene solución. Debemos mejorar estándares de seguridad porque la inseguridad es una de las variables que desestiman las inversiones en el Estado”, aseveró.