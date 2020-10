Boletín Sonora: Deja Durazo gabinete para ir por la gubernatura de Sonora

Deja Durazo gabinete para ir por la gubernatura de Sonora

Al rendir lo que sería su último informe como parte del gabinete presidencial, Alfonso Durazo Montaño confirmó lo que desde hace semanas era casi del dominio público: Su aspiración de contender en la carrera por el Gobierno de Sonora.

"Les anuncio que renuncio al gabinete, pero no al proyecto del Presidente (...) me comprometo a sumar mi esfuerzo hasta lograr la transformación en el País", manifestó Durazo Montaño.

Por su parte, el Presidente elogió el trabajo del sonorense y sugirió que aún está en "plan de convencimiento" para que no le renuncie, aunque afirmó que respeta la decisión de su colaborador.

Continuará Oxford pruebas de vacuna, pese a muerte de voluntario

La búsqueda de la esperada vacuna contra el Covid-19 sufrió un duro revés luego de que se diera a conocer que un voluntario de nacionalidad brasileña que participaba en las pruebas que llevan a cabo la universidad británica de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, falleciera.

Sin embargo, ambas instituciones han reafirmado que continuarán con sus ensayos, debido que no se encontraron elementos que relacionen el deceso con la seguridad del fármaco.

Hay que recordar que Oxford y AstraZeneca ya habían interrumpido las pruebas clínicas de su vacuna por un breve periodo, luego de que un voluntario presentara una reacción adversa.

Da AMLO "tips" anti Covid

Tras confirmar que la prueba de coronavirus que aseguró se realiza cada martes salió negativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió algunas recomendaciones para "escapársele" a la enfermedad.

“La sana distancia y el aseo personal, y también la alimentación. No comer en exceso, no comer alimentos grasosos, bajarle a la sal... desde luego el azúcar afecta, los productos industrializados”, indicó el mandatario.

Aprueba Senado extinción de fideicomisos

Doce horas les tomó a los senadores aprobar en lo general y lo particular la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos.

En la maratónica sesión, los senadores intercambiaron puntos de vista, críticas, y hasta ataques, pues algunos consideraron arbitrario no revisar caso por caso y borrar de tajo estos apoyos, aunque el presidente López Obrador adelantó que en tres meses se dará a conocer una lista de los fideicomisos en los que se encontraron irregularidades.