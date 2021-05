"Anuncian unión los que jamás estuvieron separados", dice Alfonso Durazo tras apoyo de Ricardo Bours a Ernesto Gándara

HERMOSILLO.-El candidato de Juntos haremos historia, Alfonso Durazo, expresó que el anuncio de Ricardo Bours para unirse a Ernesto Gándara no le sorprende, y él seguirá en la lucha.

"Nada nuevo. Anuncian unión los que jamás estuvieron separados. Los intereses de siempre que buscan permanecer. @r_rbc y @EGandaraC demuestran que quieren continuar con el Sonora de unos cuantos. Pero dos malas propuestas no hacen una buena en ningún lado".

Ricardo Bours anunció que deja la candidatura para ser un factor de unidad alrededor de la candidatura de Ernesto Gándara.

A través de su cuenta de Twitter Ricardo Bours publicó:

"Sonora y los sonorenses han sido muy generosos conmigo, con mi familia y con todo proyecto que de manera personal o en equipo he emprendido, ahora me toca ser generoso con Sonora. Es por ello que, para que Sonora gane, he decidido ser un factor de unidad alrededor de la candidatura de Ernesto Gándara Camou. Aclaro que esto no es una declinación. Es un acuerdo de unidad en el que ambos hemos convenido para que Sonora, en unidad, recupere la seguridad y la prosperidad que las y los sonorenses se merecen".