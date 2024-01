Ángeles de CDMX: El equipo capitalino más sonorense del Cibacopa

Aun siendo un confeso aficionado a los Rayos de Hermosillo, el sonorense Francisco José Búrquez es quien encabeza el proyecto de los Ángeles de Ciudad de México; la nueva franquicia que debutará en el Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa) durante la temporada 2024.

Sin olvidar sus raíces, el hermosillense se dijo emocionado por presidir este nuevo proyecto, el cual se pondrá en marcha a partir del 2 de marzo, cuando les toque recibir a Pioneros de Los Mochis en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.

“Yo siempre he estado muy inquieto por hacer algo por el basquetbol. En otros deportes ya he estado, pero en el basquetbol no, entonces tenía esa inquietud, porque el basquetbol es el deporte de mi familia; casi todos mis antepasados fueron jugadores profesionales.

“Siempre traía esa cosquillita, porque crecí con las anécdotas de tíos míos, de primos míos que compitieron a muy alto nivel. Mi tío Carlos ‘Aguja’ Quintanar fue tres veces olímpico, fue a los Juegos de Roma 1960, Tokio 1964 y México 1968”, expresó.

Si bien el conjunto capitalino sólo cuenta con tres jugadores firmados hasta el momento (Vander Blue, Luis Andriassi y DaQuan Bracey), todos estarán bajo el mando del también sonorense Gustavo Quintero, hermano del coach de la selección mexicana, Omar Quintero.

“Nosotros hemos tratado de armar un equipo de gente conocedora, con experiencia, para que al armar el plantel sí podamos aspirar a hacer algo grande. Yo lo dije desde un principio, no venimos a participar, aunque es la primera temporada y son equipos muy fuertes contra los que vamos a competir, venimos a competir.

 

“Desde el día 1 vamos a estar buscando el campeonato. Yo no sé cuándo vaya a llegar, pero todos los años vamos a estar peleando el campeonato, porque la afición de la Ciudad de México es muy exigente, no tolera que sus equipos se tomen años de descanso, independientemente de cualquier estrategia a largo plazo”.

Ángeles de Ciudad de México deberá visitar a Rayos de Hermosillo los días 26 y 27 de marzo, y ese podría ser el inicio de una buena rivalidad entre ambos equipos, según comentó Búrquez.

“Yo siempre, al igual que el grupo que represento, fuimos aficionados de los Rayos; seguimos siendo fans de los Rayos. Nos tocó aprender del basquetbol del Cibacopa y del basquetbol mexicano a través de esa afición por ese equipo.

“Va a estar muy interesante ahora que nos toque jugar aquí en Hermosillo, porque Rayos es un equipo, al igual que otros de Cibacopa, que yo personalmente admiro, no nomás como aficionado, sino también como directivo, ahora que estoy aprendiendo cómo se hacen muchas cosas”.