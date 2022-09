Alimentos empujan alza en inflación

HERMOSILLO, Sonora.- La inflación en el Estado continúa a la alza al ubicarse en 8.76% en la primera quincena de septiembre; se estima que para cierre de año pudiera rebasar los dos dígitos.

El rubro con mayor aumento es el de alimentos con una inflación del 15.86% con incrementos en productos como la papa y la cebolla.

Según los datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Inegi, los productos que registraron una mayor inflación en esta primera quincena son la papa, con un aumento del 139.54% anual, y la cebolla con 90.82%.

Las expectativas para los últimos meses del año no son muy favorables; el economista José Manuel Félix indicó que se espera que la inflación continúe al alza y cierre el año con el 10%.

Además de importar la inflación, esta alza se debe a la baja producción de productos agrícolas ante la falta de semillas, fertilizantes y migración del campo a la ciudad.

Se están dejando de cultivar hectáreas de productos agrícolas porque no les llegan semillas, fertilizantes, hay mucha migración de campo a la ciudad, como no hay siembra ni apoyo al campo,los campesinos primero producen para el autoconsumo ysi no alcanza para vender, sevan a la ciudad a buscar empleo”, dijo.