Agresión contra taquero de Caborca fue un caso personal: Gobernador

Las agresiones que se perpetraron en contra del taquero de Caborca no fueron por ‘cobro de piso’ o extorsión, sino por un conflicto personal, pero investigan el caso por aparecer un arma de grueso calibre durante el evento, señaló el Gobernador.

Alfonso Durazo Montaño resaltó que el video donde se observa que es golpeado el comerciante es de noviembre del año pasado y aunque se trata de un caso grave al involucrarse armas, se derivó de un asunto personal.

Apuntó que a la par de este video, se publicó otro similar desde una cuenta anónima que fue replicado por otra persona y de ahí lo promocionan y difunden 200 mil bots.

“Estamos investigando, pero lo importante es que no se tratan de casos de extorsión, absolutamente no, no se trata de cobro de piso. Implica un problema en tanto que golpean a una persona, en tanto que hay un arma involucrada, pero no está relacionado con el cobro de piso”, aclaró.