Abuelitos de asilo en Navojoa piden apoyo

Navojoa.- Preocupados y desesperados se encuentran en el Asilo de Ancianos San Juan de Dios de Pueblo Viejo ante la crisis que se vive por el Covid-19, manifestó Marianela Bertolini Abreu.



La presidenta del patronato del asilo dijo que necesitan ayuda urgente para atender a los once adultos mayores que están albergados.



“Las actividades que teníamos programadas en el año (de recolección de fondos), pues ya no podemos contar con ellas, y lo único que podemos es pedir ayuda urgente en medios de comunicación”, abundó.



Aunque dijo que es consciente de que el País pasa por momentos difíciles, enfatizó que los adultos de la tercera edad están solos y su único apoyo son las donaciones de la gente.



Además, ellos son parte del grupo más vulnerable en caso de contagiarse de coronavirus.

“Ante la contingencia del Covid-19, les pido de la manera más humilde su ayuda con un donativo económico o en especie en este momento de crisis”, externó, “el asilo necesita nuestra ayuda urgentemente, estamos pasando momentos muy difíciles, nuestros ancianitos están solos y no tenemos más que el apoyo de ustedes”.



Para mayor información pueden consultar la página de Facebook Asilo de Ancianos San Juan de Dios, así como también por WhatsApp al número 642-112-05-55, subrayó.



Bertolini Abreu detalló que las donaciones en especie pueden ser: Pañal de calzón de talla

mediana, papel sanitario, color, pinol, guantes, detergente y jabón de lavandería.