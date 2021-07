Vándalos dejan escuela "hecha pedazos" en Poblado Miguel Alemán

POBLADO MIGUEL ALEMÁN.- Una escuela primaria del poblado Miguel Alemán, cerca de Hermosillo, fue prácticamente desmantelada por ladrones, quienes se llevaron 24 aires acondicionados.

La escuela primaria Ford 3, ubicada en el kilómetro 63 de Hermosillo a Bahía de Kino, está hecha pedazos. Los constantes robos dejaron inhabilitadas las instalaciones para dar clases.

Antonio Aguirre Araujo, intendente del plantel, explicó que se han robado alrededor de 500 metros de malla ciclónica, la cual funcionaba como cerco, 24 aparatos de aire acondicionado y cientos de metros de cableado de cobre.

“Sí ha habido detenciones, pero siguen y siguen, los detienen, pero siguen robando, no sé si sean los mismos, pero los robos no paran se supone que el 30 de agosto van a regresar los niños, pero no creo yo que regresen, la escuela está hecha pedazos", manifestó Aguirre Araujo.