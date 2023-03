Migrante venezolano falleció en Nogales mientras esperaba asilo humanitario en EU

NOGALES.- Un migrante venezolano, de 22 años de edad, que estaba albergado en la Casa de la Misericordia y de Todas las Naciones, falleció de complicaciones de salud la semana pasada mientras era atendido en un nosocomio local.

Él esperaba, desde hacía tiempo, recibir asilo humanitario por parte de las autoridades migratorias estadounidenses para tener la oportunidad de curarse de una enfermedad renal. No fue así. La aplicación del CBP One no le alcanzó a dar esa oportunidad.

Antes del Título 42 había excepciones para este tipo de casos tan tristes, dijo Alma Angélica Macías Mejía, al externar que el joven fallecido, y su mamá que lo acompañó en todo momento, desde que llegó al albergue, tenía la esperanza de ser tratado médicamente para salvar su vida.

Aunque él muchacho ya venía enfermo, tenía la ilusión de pasar con esa excepción porque hay mejores tratamientos en Estados Unidos y sin embargo le dijeron en CBP que tenía que aplicar y se quedó esperando. Nunca le llegó la cita. Fue muy triste”.

La directora del albergue para migrantes lamentó que no le hayan dado prioridad a esa circunstancia.

Cuando el cuadro de su enfermedad renal se complicó, externó, el muchacho se agravó y fue hospitalizado en un nosocomio de la localidad y lamentablemente falleció el martes de la semana pasada.