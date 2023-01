Alistan medidas ante posible terminación del Título 42 en la frontera

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se prepara para el posible fin del Título 42, instaurado desde la pandemia del Covid-19, y el regreso al procesamiento de todos los no ciudadanos bajo las autoridades de inmigración del Título 8 del DHS.

Con este fin, el DHS ha anunciado hoy nuevas medidas de control fronterizo para mejorar la seguridad de las fronteras, limitar la inmigración irregular y crear procesos adicionales seguros y ordenados para que las personas que huyen de crisis humanitarias puedan llegar legalmente a Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos informó que los migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, así como ucranianos, pueden aplicar para asilo en Estados Unidos en línea, como iniciaron con migrantes venezolanos desde el pasado mes de octubre.

De esta forma pueden ser liberados en territorio estadounidense y quedar bajo la custodia de algún familiar o “patrocinador” en Estados Unidos mientras se resuelve su petición ante las autoridades migratorias.

A través de la aplicación CBP One, los migrantes pueden programar citas para presentarse en los puertos de entrada, facilitando llegadas seguras y ordenadas, informó el DHS; inicialmente esto se utilizará para aquellos que buscan una excepción de la orden de salud pública del Título 42.

Una vez que la orden del Título 42 ya no esté en vigor, se utilizará CBP One para ayudar a garantizar un trámite seguro y ordenado en los puertos de entrada.

“Podemos proporcionar ayuda humanitaria acorde con nuestros valores, acabar con las organizaciones de tráfico viciosas y hacer cumplir nuestras leyes”, declaró el secretario Alejandro N. Mayorkas.

“Las personas que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos estarán sujetas a una rápida expulsión o remoción; las personas a las que se proporciona un camino seguro, ordenado y legal hacia Estados Unidos tienen menos probabilidades de arriesgar sus vidas recorriendo miles de kilómetros en manos de traficantes despiadados, sólo para llegar a nuestra frontera sur y enfrentarse a las consecuencias legales de la entrada ilegal”.

La Patrulla Fronteriza experimentó un drástico descenso del 90% en el número de venezolanos encontrados en la frontera tras el establecimiento del programa en octubre.

Los migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua que no se acojan a este proceso, intenten entrar a Estados Unidos sin autorización y no puedan establecer una base legal para permanecer en el país serán expulsados o devueltos a México, país que aceptará la devolución de 30.000 personas al mes que no se acojan a estas nuevas vías.

A través de un proceso en línea, las personas pueden solicitar una autorización anticipada para viajar a Estados Unidos y ser consideradas para una permiso temporal de hasta dos años, con autorización de empleo, siempre que pasen rigurosos controles biométricos y biográficos de seguridad nacional y seguridad pública.

También que tengan un patrocinador en Estados Unidos que se comprometa a proporcionar apoyo financiero y de otro tipo; y cumplan con las vacunas y otros requisitos de salud pública.

Estos procesos permitirán que hasta 30 mil ciudadanos de estos cuatro países que reúnan los requisitos necesarios al mes residan legalmente en Estados Unidos durante un máximo de dos años y reciban permiso para trabajar aquí, durante ese período.

A partir de mañana, los potenciales patrocinadores pueden presentar una solicitud al DHS para apoyar a las personas que cumplan los requisitos a través de http://www.uscis.gov/CHNV.

Las personas y los representantes de organizaciones que deseen postular como patrocinadores deben declarar su capacidad económica y pasar un control de antecedentes para evitar la explotación y los abusos.

Quienes se acojan a este proceso, por lo general, tendrán derecho a autorización de trabajo durante su período de estancia autorizada.

Las personas que utilicen la aplicación CBP One podrán hacer una cita para presentarse en los siguientes puertos de entrada de Nogales, Brownsville, Hidalgo, Laredo, Eagle Pass, El Paso, Calexico y San Ysidro.