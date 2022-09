Hasta las barbitas de los elotes venden

NOGALES.- Ni la pandemia le ha impedido a la familia Fernández Villela vender al menos 150 docenas de elotes diariamente, desde hace casi 10 años, en el Centro de Nogales, por la calle Obregón.

Aunque sean días lluviosos, nevados, festivos, o como sea, ellos se instalan a bordo de una camioneta de redilas, a la altura del viejo banco Santa Fe, poco después de las 07:00 horas y hasta las 16:00 ó 17:00 horas, con producto fresco traído de Michoacán y siempre venden todo, hasta las barbitas de elote.

Así lo manifestó don Gilberto, quien acompañado de su esposa Francisca y su hija María Elizabeth, se encontraba muy trabajador cortando, con una especie de guillotina, la parte dura superior de los elotes (cogotes), a los que llama “quicha”.

¿Cómo le ha ido con las ventas y cómo le fue en lo fuerte de la pandemia?, se le preguntó:

Pues gracias a Dios no me puedo quejar, siempre vendemos todo, incluso durante la pandemia vendíamos más. “Tal vez porque la genteestaba más tiempo en sus casas, y encerraditos, como queles daba más hambre y se lesantojaba más los elotitos cocidos, asados o en cóctel, hastacon chamoy, tostitos y todasesas cosas que le gusta a lachamacada. La verdad que lapandemia no nos afectó económicamente”, expresó.