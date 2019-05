De corbata y bien línea, llegó "Jesús el bailador"

NOGALES, Sonora.- Con corbata y bien fajadito, portando un sombrero de palma y mostrándose siempre alegre, Jesús García García, de casi 80 años de edad, se gana el sustento bailando cumbias en una plaza pública.



El hombre, quien es originario de Sahuaripa, Sonora y nació un 3 de julio de 1940, dijo que vive solo en un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Nogales y aseguró que es muy feliz con su ritmo de vida.



"De joven trabajé en muchas cosas, anduve por muchas partes del País, pero siempre he sido feliz, me gusta bailar como lo hacía mi padre Ignacio García, que era un excelente bailarín.



"Ahora ya de viejo no hay trabajo, entonces decidí ganarme la vida bailando, compré una bocina y pongo la música y gracias a Dios la gente es buena, me coopera con dinero y me va muy bien", aseguró.



El hombre, que está por cumplir 80 años de vida el próximo mes de julio consiguió un permiso por parte de autoridades del Ayuntamiento para bailar en la plaza Palomas, ubicada en avenida Plutarco Elías Calles y López Mateos.



Todos los días sale de su casa acompañado de su aparato musical, con su ropa arreglada, su sombrero y con la actitud de divertirse y divertir a los automovilistas que lo observan bailar cuando hacen fila hacia Estados Unidos.