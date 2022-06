AMLO siente pena ajena por Carmen Aristegui tras entrevista a Labastida y Muñoz Ledo

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador siente pena ajena por Carmen Aristegui.

El presidente López Obrador criticó a la periodista Carmen Aristegui, a quien refirió que por años engañó como “paladina de la libertad”.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, el Presidente criticó a Aristegui por la entrevista que le hizo a Francisco Labastida Ochoa, quien dijo en el programa Aristegui Noticias que en las elecciones de 2018 el PRI ayudó a que López Obrador tuviera más votos.

Al cuestionar "con qué autoridad" Labastida dio estas declaraciones a la periodista, el presidente López Obrador expresó: Y lo que más pena ajena me produce es lo de Carmen Aristegui, la verdad, que también me conoce. Yo no soy Salinas, ni soy Zedillo, ni soy Fox, ni soy Calderón, ni soy Peña Nieto".