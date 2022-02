Auditoría dice que no hubo conflicto de interés en renta a casa de hijo de AMLO y todo fue legal: Carmen Aristegui

CIUDAD DE MÉXICO.-Carmen Aristegui dio a conocer que los reportes indican que no hubo conflicto de interés en la renta de la casa de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Houston.

No fue una auditoría patito, fue hecha por una empresa experta en el tema y no se iban a prestar a una simulación y jugarse el prestigio presentando los elementos para concluir que no hubo elementos sobre un conflicto de interés”, comentó la periodista en su programa de radio.