“Es muy corriente, muy vulgar”: AMLO tras dichos de Muñoz Ledo y opositores sobre nexos de su gobierno con el narcotráfico

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los dichos de Porfirio Muñoz Ledo sobre que el gobierno de AMLO tiene nexos con el narcotráfico.

Al ser cuestionado sobre el tiempo que han llevado las investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios por sus presuntas relaciones con el narco, el mandatario respondió que debido a la veda por las elecciones en varias entidades no podía ni debía comentar nada al respecto.

Sin embargo, catalogó como “muy corriente y muy vulgar” los señalamientos usados por sus adversarios “con mucha frecuencia” sobre todo en época de comicios, sobre que su gobierno tiene vinculación con el narcotráfico o grupos de narcotraficantes.

¿Qué dijo Muñoz Ledo sobre AMLO?

El día de ayer (jueves) Porfirio Muñoz Ledo estimó que López Obrador “piensa heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes”.

No obstante, le advirtió que “va a ser un enfrentamiento muy serio esa transferencia de lealtades y de asociaciones”.

“Él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes y que eso le otorga mayor poder. Porque además de tener la autoridad y los recursos del gobierno federal, éstos se suman a los del narcotráfico y entonces no hay nada que se le pueda oponer”, dijo.

Responde AMLO a dichos de Muñoz Ledo

López Obrador mencionó que el expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, pese a que lo conocía muy bien, se atrevía a sostener que su gobierno tenía vínculos con el narcotráfico.

Es un juicio sin fundamento, temerario. El señor Labastida, lo mismo, pero además sin ninguna prueba”, dijo.

El mandatario reiteró que él no seguiría en el poder una vez terminado su periodo porque lo peor que podía pasar en la política es que uno hiciera el ridículo.

“Si uno tiene demasiado apego al poder o se encariña con el poder pues puede cometer muchos errores”, agregó.

Labastida y el Pemexgate

López Obrador recordó que son varios los opositores que lo relacionan con temas del narco sin tener pruebas, pero que ellos mismos han sido señalados de pactar con estos y realizar diversos delitos.

“Con que autoridad moral el señor Labastida, me consta porque me quería convencer de que yo aprobara el Fobaproa cuando él era secretario de gobernación de Ernesto Zedillo, me invitó a cenar como dos o tres veces y siempre pues la respuesta fue la misma y emprendí una gira por todo el País. Recuerdo que él me advirtió de que corría yo peligro, él era un promotor de que se convirtieran las deudas privadas en deuda pública”, aseveró.

Francisco Labastida Ochoa, excandidato a la presidencia, fue acusado de recibir dinero para su campaña presidencial con el PRI en el año 2000 en el caso Pemexgate.