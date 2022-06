Ver a su hijo sano y feliz es el único regalo que desea Martín Moreno

HERMOSILLO, Sonora.-Amor y paciencia han sido las grandes enseñanzas ha aprendido Martín Moreno de su hijo con síndrome de Down, José Juan, de 14 años, quien ha sido su fortaleza en los tiempos difíciles, como la pandemia por Covid-19

Para el hombre de 56 años, el tener a su hijo le cambió rotundamente la vida y cada día le enseña cosas diferentes como la perseverancia, el amor y la paciencia, pues cada logro de Juan en sus terapias es un logro para la pequeña familia.

La vida ha sido muy buena, me cambió la vida completamente, yo lo tengo desde los 3 años conmigo y me cambió rotundamente a mí, toda mi forma de ver la vida me la cambió y sigue enseñándome más cosas”, manifestó.

El padre de familia quien se dedica al oficio de la albañilería, manifestó que el único regalo del Día del Padre que necesita es saber que su hijo está sano, feliz y con él.

“Yo la voy a pasar nomás con él, aquí en mi casa. Si acaso mi hermana hace una carne asada pero la pasaremos en familia, con el único hijo que tengo. Lo único que quiero es que esté sano y que sea feliz”, dijo.

El padre del menor, relató que durante dos años no tuvo un trabajo fijo al tener que seguir las recomendaciones de las autoridades por la contingencia sanitaria y también porque no tenía con quien dejar a su hijo.

“Con lo poquito que llegué a trabajar fue como nos mantuvimos y el apoyo que nos dio mucha gente. Estábamos viviendo en otra casa, en una de renta pero por lo mismo nos quedamos sin casa y mi hermana nos prestó la suya en lo que conseguimos”, comentó.

“Hubo un tiempo en donde me tuve que salir de Puerta del Rey porque no podía pagar la renta”, indicó, “no estaba trabajando y no pude, eran 2 mil pesos nomás pero no estaba trabajando”.

AÚN NO TIENE CASA

En 2019, Martín contó su historia para EL IMPARCIAL y fue donde expuso que su sueño es dejarle una vivienda propia a su hijo, pero al no tener acceso a un crédito le ha sido imposible cumplir su sueño.

“Quiero una casa de perdida para dejarle eso, no sé qué vaya a pasar cuando ya no esté. Espero aguantarle unos 15 años más, que se haga independiente, porque quién sabe qué irá a pasar. No tengo alguien de confianza con quién dejarlo, lo más cercano es con las personas quienes me lo cuidan desde hace seis años”, dijo.

Pero Martín no busca que se le regale el terreno o una casa, ya que a su edad aún se siente lo suficientemente fuerte para seguir trabajando y poder comprar un terreno si se le brinda la oportunidad o la facilidad de uno.

Con la fe de que algún día pueda conseguir una vivienda propia, el padre de familia no pierde la esperanza de dejar un patrimonio para él y su hijo.