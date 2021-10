Vacunación antiCovid de menores en Sonora: “Me sentí bien de recibir la vacuna”, dice Eduardo

HERMOSILLO, Sonora.- Eduardo Palazuelos fue uno de los primeros adolescentes con comorbilidades que recibió su vacuna contra el Covid-19, situación que dijo ponerlo muy feliz, ya que aunque él no ha sufrido la enfermedad, tiene conocidos que se han visto muy graves por ella, y cree que es una manera de ser respetuoso y solidarizarse.

Me sentí bien de recibir la vacuna; físicamente no me sentí mal, es como la típica inyección, sentí el piquete y luego sentí agotamiento en el brazo y un poco de dolor, como si te hubiesen dado un mini golpe o algo así”, dijo.

“Anímicamente sí me sentí bien, porque tuve un amigo que conocí por Internet y se enfermó de Covid; el pobre parecía que ya casi estiraba la pata y eso me puso demasiado triste, hasta lloré, y ya con esto de la vacuna dije, me salvé yo y también se salvó él, porque gracias a Dios pudo superar el Covid por tercera vez”, compartió contento.

Su mamá, Juana Palazuelos, comentó que se sintió muy afortunada de que su hijo fuera de los primeros en ser vacunados, ya que el menos sufre desde los 6 años de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, así como de sinusitis, lo que sus doctores le explicaron lo hacía más susceptible al virus.