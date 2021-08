Vacunación Covid en Sonora: Expresan jóvenes que no quieren ser un riesgo

HERMOSILLO.- Gran cantidad de jóvenes de 18 a 29 años acudieron a los distintos centros de vacunación ubicados en la Universidad de Sonora y el Centro de Usos Múltiples para recibir su primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

La fila, en el caso de la Unison, rodeaba todo el Centro de las Artes, desde el estacionamiento hasta por fuera del plantel, por el bulevar Luis Donaldo Colosio.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Las personas dijeron que esperaron más de una hora para ingresar, pero que aún así se sentían contentos de que llegara su turno de ser inmunizados.

Tengo familia, mi esposa e hija. Lo principal para mí es que ellas estén bien, entonces sí este es el modo, hay que hacerlo, expresó Diego Durán.

Así como Diego, la jóven Diana Valdez comentó "Ya lo quería así porque vivo con mis papás y para no ser un riesgo para ellos ni para mí, para la seguridad de todos básicamente. Teníamos hace rato esperando (la vacunación) hace una semana me enteré y ya estamos aquí."

Ana Pesqueira, de 22 años, quien hacía fila en el Centro de las Artes, invitó a todas las personas de su generación a acudir a vacunarse, y no tener miedo de los efectos secundarios del biológico, ya que sólo de esa manera se puede estar protegido del virus.

Como ella, Valeria, de 27 años, comentó que la principal razón para vacunarse es proteger a sus familiares del contagio.

Destacó que es un deber y una responsabilidad de todas las personas protegerse, aun cuando vivan solos o acompañados, razón por la cual ella acudió puntual a su cita.

Yo creo que vacunarnos es responsabilidad de todos. A la mejor suena cursi, o ya muy gastado, pero realmente la vacunación salva vidas, y si me vacuno yo, sé que no sólo me protejo a mí, sino a mi familia, opinó.

Ambas se aplicaron la vacuna de Pfizer, durante la jornada de vacunación que se realizará durante todo el fin de semana en Hermosillo, en 15 diferentes centros de inmunización en la ciudad.

Las restricciones que la Secretaría de Salud anunció el pasado jueves no fueron una motivación para los jóvenes, ya que fue más fuerte el sentido de la responsabilidad.

Así lo expresó Diana Valdez, de 24 años: No quiero ser un riesgo para mis padres (me vacuno) para la seguridad de todos.