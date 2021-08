Largas filas para vacunarse contra la Covid-19 hacen jóvenes hermosillenses

HERMOSILLO, Sonora.- Una gran cantidad de jóvenes, de 18 a 29 años, acudieron a los centros de vacunación ubicados en la Universidad de Sonora y el Centro de Usos Múltiples, para recibir su primer dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Las filas de espera, en el caso de la Unison, rodeaba todo el Centro de las Artes, desde el estacionamiento, hasta por fuera del plantel, en el Bulevar Luis Donaldo Colosio.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Las personas dijeron esperar en algunos casos hasta más de una hora para poder ingresar al Centro, aun así estaban contentos de que por fin sería su turno para ser inmunizados.

"La verdad que estoy contenta de que por fin será mi turno para vacunarme. Yo quería hacerlo por mi, por mis papás y por la familia de mi novio también", comentó Ana Pesqueira, de 22 años.

"Yo ya me había puesto la primera dosis de la vacuna en otro municipio, y aun así me enferme, y aunque me fue bien, no sé si hubiese sido igual si no hubiese estado protegida", expresó.

La joven invitó a todas las personas de su generación a acudir a vacunarse, y no tener miedo de los efectos secundarios del biológico, ya que sólo de esa manera se puede estar protegido del virus.