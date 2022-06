Un papá de tiempo completo

HERMOSILLO, Sonora.-Formar una familia era uno de los principales proyectos de vida de Francisco Toyos Morales hace más de 20 años, pero la vida lo enfrentó a la pérdida de su esposa al momento del nacimiento de su hijo, y desde entonces ha llevado el compromiso de ser padre de tiempo completo.

Cuando conoció a Martha Cecilia Ortiz Carranza, su esposa, Francisco se imaginaba una vida con ella, una casa, los hijos; después de varios años de relación y matrimonio, se enteraron que serían padres.

Con esta noticia, Francisco pensaba que su plan de vida se cumplía poco a poco, pero por complicaciones en el embarazo Martha Cecilia perdió la vida a las pocas horas de dar a luz.

El mismo día que celebraba la experiencia de la llegada de su hijo Francisco Arturo, enfrentó también la muerte de su esposa.

Todos los hombres o la gran mayoría soñamos con ser papá, y fui papá, imagínate, ¡guau, qué a todo dar!, o sea mi sueño se hizo realidad y salí volando y de repente, que me cortan las alas y desde donde andaba volando super alto, ¡tras! se me cae el circo”, platicó.

‘SÓLO PASA EN LAS PELÍCULAS’

En ese momento Francisco pensaba que eso sólo pasaba en las películas, se preguntaba por qué le había tocado sufrir la pérdida de su esposa, la mamá de su hijo, pero también cómo iba a afrontar el gran paquete de ser padre al 100%.

Con apoyo de su mamá, hermanas y cuñadas sobrellevó la responsabilidad, comenzó a hacer las cosas que muchos piensan que le corresponde exclusivamente a las mamás.

Desde cambiar pañales, enseñarle cómo comer, preparar biberones, escoger la ropa, hasta atenderlo en enfermedades, enseñarle a jugar beisbol, llevarlo a piñatas y apoyarlo en su primer amor, son los momentos que Francisco ha vivido con su hijo.

“Me tocó todo esto, que también cualquier papá lo puede hacer, cuando están los niños, por ejemplo cuando le dio varicela, que lo tenía en la noche y fueron noches eternas, que no amanece y estás con ellos, todas esas actividades me tocaron hacerlas, que también cualquier papá puede hacerlas, no nada más la mamá”, dijo.

CARIÑO Y CONSEJOS

Francisco siempre ha tratado de que su hijo, quien está próximo a cumplir 21 años, no se prive de nada de lo que viven las familias, cuando era niño lo llevaba a las piñatas de sus amiguitos, y ahora de grande lo aconseja y le da todo el cariño.

“Muchas veces la sociedad o el mismo entorno nos hace creer a los hombres que somos inútiles o creer que tenemos que estar en una zona de confort y que no podemos ni cambiar los pañales, si alguien queda viudo te dicen ‘te tienes que casar’ y si la mujer queda viuda dicen ‘ella puede sola’, pero hay que salir adelante, se pueden hacer todo”, afirmó.

En esta familia de dos, Francisco siempre le ha inculcado a su hijo el recuerdo de su mamá y ve en él las facciones, los gestos y personalidad de ella, que asegura, siempre los ha acompañado.

“Mi hijo tiene mucho de ella físicamente, se parece mucho en el carácter y es la imagen que tengo de ella, que sé que está ahí apoyándonos en todo”, reflexionó, “siempre le he inculcado platicar con ella de cualquier cosa, le digo ‘ella te está contestando, está ahí siempre”.