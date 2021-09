Alfonso Durazo destaca compromisos en su primer mensaje como Gobernador de Sonora

Honestidad absoluta, humildad, sencillez, y extrema sensibilidad política para responder al mandato de cambio, fueron los compromisos que realizó el gobernador de Sonora en su primer mensaje a los sonorenses. Alfonso Durazo Montaño presentó este lunes en su primer día al frente del Gobierno del Estado, un mensaje a las y los sonorenses, donde aseguró que no fallaría la encomienda.

“No les voy a fallar, conozco los desafíos, me he preparado toda mi vida para la responsabilidad que hoy asumo, cumpliré con las expectativas de renovación, que no quepa duda que mi compromiso fundamental es de carácter ético”.

Piedras Negras, Coahuila, inmunizará contra el Covid-19 a menores de 12 a 17 años

Autoridades de Piedras Negras, Coahuila, informaron que el día de mañana, martes 14 de septiembre comenzará la primera etapa de vacunación antiCovid para menores de 12 a 17 años de edad, que son hijos de trabajadores de maquiladoras y empresas de dicho municipio. Gracias a un acuerdo en conjunto entre la Secretaría de Salud estatal, el Gobierno de Coahuila y autoridades del Estado norteamericano de Texas, se inoculará a las personas entre este rango de edad con el antígeno de Pfizer.

Ceremonia de El Grito de Independencia será en el Zócalo, sin entrada masiva la noche del 15 de septiembre

El Grito del 15 de septiembre se prevé sin entrada masiva al Zócalo capitalino y con invitados especiales. "No podemos hacer una manifestación abierta, estamos viendo quienes podrían estar, desde luego se dejó la réplica de una pirámide porque son 700 años, de la fundación de México-Tenochtitlán, se va dejar la pirámide y música mexicana”, dijo AMLO.