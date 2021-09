Alfonso Durazo destaca compromisos en su primer mensaje como Gobernador de Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Honestidad absoluta, humildad, sencillez, y extrema sensibilidad política para responder al mandato de cambio, fueron los compromisos que realizó el gobernador de Sonora en su primer mensaje a los sonorenses.



Alfonso Durazo Montaño presentó este lunes en su primer día al frente del Gobierno del Estado, un mensaje a las y los sonorenses, donde aseguró que no fallaría la encomienda.



“No les voy a fallar, conozco los desafíos, me he preparado toda mi vida para la responsabilidad que hoy asumo, cumpliré con las expectativas de renovación, que no quepa duda que mi compromiso fundamental es de carácter ético”.



En un evento con invitados especiales del nuevo gabinete, así como su familia, así como autoridades federales como Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena y Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional.



También lo acompañaron Luis Donaldo Colosio Riojas, Mario Delgado, dirigente de Morena a nivel nacional, entre otros invitados especiales.



El evento se realizó en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno con un aforo reducido y fue transmitido por redes sociales para medios de comunicación y ciudadanía en general.



“Hoy me dirijo por primera vez como gobernador constitucional, lo hago consciente de la labor que el pueblo me confirió, no sólo el inicio de un nuevo gobierno, un cambio de época, esta nueva historia la iniciamos juntos en campaña y la refrendamos con la victoria del 6 de junio”, dijo.

Te puede interesar: Coronavirus en Sonora: Alomía prevé que esta semana sea la tercera consecutiva a la baja



En su mensaje expresó que existen grandes retos a los que se enfrenta por las condiciones en las que se encuentran las finanzas del estado.



“Recibimos un estado arrasado por los malos gobiernos, fue botín de voraces jerarcas, gobiernos que se decían distintos y resultaron idénticos. Ayer terminó su sexenio de 30 años y nadie llorará su partida porque su herencia ha sido trágica”, indicó.



Se comprometió que en su gobierno serán primero los pobres, además de que en su mandato será transparente y que entre sus colaboradores no habrá farsantes.



“Sonora será nuevamente tierra de oportunidades, ha llegado la hora de hacer lo que se ha pospuesto, construir un Sonora que sea auténticamente para todos y no más para unos cuantos”, indicó.

Recordó además algunos compromisos que ha realizado en los últimos meses como la creación de una empresa de energía solar, el desarrollo aeropuertario en Cajeme, la modernización de las aduanas, un plan de rehabilitación carretero, entre otros.



Indicó que este martes presentará el plan de rehabilitación de la infraestructura hospitalaria en más de 200 unidades del estado y que contará con apoyo del gobierno federal.